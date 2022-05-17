اخبار الخليج

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب، اليوم الثلاثاء، العشرات من طلبة المدارس والمواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المواجهات وقعت على حاجز "أبو الريش" المقام على المدخل الجنوبي للبلدة القديمة، والحرم الإبراهيمي، أصيب خلالها العشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام، ولا زالت الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة.

يذكر أن قوات الاحتلال الاسرائيلى أطلقت أمس قنابل الغاز السام صوب منازل الموطنين في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، ما تسبب بتحطيم زجاج منزل جميل إسماعيل أبو داود بسبب قنبلة غاز داخل منزله، تسببت باختناق عائلته، وتم معالجتهم ميدانيا.

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا