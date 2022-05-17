شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب، اليوم الثلاثاء، العشرات من طلبة المدارس والمواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المواجهات وقعت على حاجز "أبو الريش" المقام على المدخل الجنوبي للبلدة القديمة، والحرم الإبراهيمي، أصيب خلالها العشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام، ولا زالت الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة.

يذكر أن قوات الاحتلال الاسرائيلى أطلقت أمس قنابل الغاز السام صوب منازل الموطنين في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، ما تسبب بتحطيم زجاج منزل جميل إسماعيل أبو داود بسبب قنبلة غاز داخل منزله، تسببت باختناق عائلته، وتم معالجتهم ميدانيا.