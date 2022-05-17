شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بليبيا تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة بطرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وحثت السفارة في بيان اليوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية، جميع الجماعات المسلحة على الامتناع عن العنف، داعية القادة السياسيين أن يدركوا أنّ الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب ليبيا، مضيفة أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق للوصول إلى قيادة شرعية في ليبيا هو السماح لليبيين باختيار قادتهم، والمحادثات الدستورية الجارية الآن في القاهرة تكتسي أهمية أكثر من أي وقت مضى.



وأضافت أنه ينبغي أن يدرك أعضاء مجلسي النواب الليبي والأعلى للدولة أنّ استمرار عدم وجود قاعدة دستورية تُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني واقعي قد يحرم الليبيين من الاستقرار والازدهار الذي يستحقونه.