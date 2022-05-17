كيفية غسل لحم الدجاج بأمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تنصح كل من NHS في المملكة المتحدة وإدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة بعدم غسل الدجاج النيء، لكن الأبحاث الحديثة أظهرت أن 25% من الناس ما زالوا يفعلون ذلك.



ويمكن أن ينشر الغسيل البكتيريا الضارة من الدجاج إلى الأطعمة أو الأواني الأخرى في المطبخ، ويمكن أن يعرضك لخطر التسمم الغذائي.

وقال خبير النظافة الغذائية، آدم هاردغريف: "يعتقد الكثير من الناس أنه يجب عليهم غسل الدجاج النيء، لكن ليست هناك حاجة. ستقتل أي جراثيم عليها إذا طهيتها جيدا".

ومع ذلك، إذا كنت تصر على غسل الدجاج، فقد كشف بحث جديد عن الطريقة الأكثر أمانا للقيام بذلك.

ويقول علماء الفيزياء من جامعة ولاية مونتانا إن إبقاء اللحوم بالقرب من الصنبور تحت تدفق مستمر من الماء يقلل من خطر انتشار البكتيريا.

وكتبوا في دراستهم المنشورة في فيزياء السوائل: "توصي إدارة الغذاء والدواء بعدم غسل الدجاج النيء بسبب خطر نقل مسببات الأمراض الخطيرة التي تنقلها الأغذية من خلال قطرات الماء. ويواصل العديد من الطهاة غسل الدجاج النيء على الرغم من هذا التحذير، ومع ذلك، هناك نقص في البحث العلمي الذي يقيم مدى انتقال الميكروبات في القطرات المتناثرة".

ووضع الباحثون الدجاج النيء تحت صنابير جارية وراقبوا رش الماء والبكتيريا على الأسطح المجاورة.

وأظهرت النتائج أنه عندما تم وضع الدجاج على بعد 15.7 بوصة (40 سم) تحت الصنبور، تناثرت قطرات من الماء 8.6 بوصة (22 سم).

ومع ذلك، عندما وضع الدجاج على بعد 6 بوصات (15 سم) تحت الصنبور، تناثرت القطرات على بعد 2 بوصة (5 سم). كما أثر تدفق المياه على انتشار قطرات الماء.

وعندما فتح الصنبور مع وجود الدجاج تحته بالفعل، أدت الدفعة الأولى من الماء إلى تطاير قطرات.

ومع ذلك، عندما وضع الدجاج تحت الحنفية عندما كان الماء يتدفق بالفعل، تم تقليل تناثر القطرات.

وبشكل عام، تشير النتائج إلى أنه إذا كنت مصرا على غسل الدجاج النيء، فيجب عليك إبقاء اللحم بالقرب من الصنبور تحت تدفق مستمر من الماء.

ومن المهم أيضا تنظيف أي أسطح قريبة تماما وإبعاد أي أطعمة خام أخرى عن الحوض.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية "انتبه بشكل خاص لإبعاد الطعام النيء عن الأطعمة الجاهزة للأكل مثل الخبز والسلطة والفاكهة".

لن يتم طهي هذه الأطعمة قبل تناولها، لذلك لن يتم قتل أي جراثيم قد تصل إليها.