تعرف على الأمراض التي يشير لها التهاب العقد اللمفاوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

كشف الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، الأمراض التي يشير لها التهاب العقد اللمفاوية في الجسم، بما فيها السرطان.



ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى أن الأمراض الفيروسية هي السبب الرئيسي لتضخم العقد الليمفاوية. وأن أسباب تضخم العقد اللمفاوية، (التهاب العقد الليمفاوية في نقطتين أو أكثر من الجسم) هي السل وفيروس نقص المناعة البشرية وداء كثرة الوحيدات والأورام.

ويضيف، عند الإصابة بالسرطان تتضخم العقد اللمفاوية فوق عظم الترقوة. فإذا كان التضخم بالجانب الأيسر فإنه يشير إلى الإصابة بالسرطان في تجويف البطن، وعندما تكون في الجانب الأيمن، فإنه يشير إلى سرطان الثدي.

و يشير تضخم العقد المفاوية في الجانب الخلفي للرقبة، إلى الإصابة بحمى أورويا أو داء كاريون (Carrion's disease) وهذا مرض معد، يتميز بالضعف العام والحمى وآلام البطن. مشيرا إلى أن هذا المرض يزول عادة دون علاج إضافي، ويمكن أن ينتقل بسبب خدش القطط أو من لدغات البراغيث