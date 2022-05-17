رئيس تويتر يدافع عن إحصاء الحسابات الوهمية بعد انتقادات ماسك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

باراج أجراوال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر في تغريدة أمس الاثنين أن التقديرات الداخلية للحسابات الوهمية على منصة التواصل الاجتماعي للأرباع الأربعة الأخيرة كانت "أقل بكثير من خمسة بالمئة"، وذلك رداً على انتقادات إيلون ماسك لتعامل الشركة مع الحسابات الزائفة.



قال أجراوال إن تقدير تويتر، الذي ظل كما هو منذ 2013، لا يمكن إعادة إنتاجه خارجياً نظراً للحاجة إلى استخدام المعلومات العامة والخاصة لتحديد ما إذا كان الحساب وهمياً.

ورد ماسك على دفاع أجراوال عن منهج الشركة باستخدام رمز 'الفضلات'التعبيري. كان رجل الأعمال قال يوم الجمعة إن الصفقة البالغ قيمتها 44 مليار دولار لشراء تويتر "معلقة مؤقتاً" ريثما يحصل على معلومات عن الحسابات الوهمية.

وكتب ماسك "كيف يعرف المعلنون ما يحصلون عليه مقابل أموالهم؟ هذا أمر أساسي لسلامة تويتر المالية".

وبعد وقت وجيز من تغريداته، قال ماسك في مؤتمر خاص في ميامي إنه يشتبه في أن الحسابات الآلية، تشكل حوالي من 20 إلى 25 بالمئة من المستخدمين، وفقاً لتغريدات الحضور.

وتراجع سهم تويتر اليوم الاثنين دون المستويات التي سبقت إفصاح ماسك عن شراء حصة بلغت 9.2 بالمئة في الشركة في أوائل أبريل (نيسان).

كان ماسك تعهد بإجراء تغييرات على ممارسات الإشراف على المحتوى في تويتر، رافضاً قرارات مثل حظر الشركة لحساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووصفها بأنها عدوانية بشكل مفرط، بينما تعهد بالقضاء على "الحسابات الوهمية" على المنصة.