شكرا لقرائتكم خبر عن إقليم كردستان بالعراق يعلن إحباط مخطط إرهابى لاستهداف السدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس أمن إقليم كردستان بالعراق، القبض على مجموعة إرهابية تابعة لحزب العمال الكردستاني كانت تنوي الهجوم على سدود ودوائر حكومية وأماكن عامة في الإقليم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان المجلس قوله إنه "تم إلقاء القبض على مجموعة إرهابية تابعة لحزب العمال (البككة) كانت تنوي الهجوم على سدود ودوائر حكومية وأماكن عامة في إقليم كردستان بالعراق".أعلن مجلس أمن إقليم كردستان بالعراق، القبض على مجموعة إرهابية تابعة لحزب العمال الكردستاني كانت تنوي الهجوم على سدود ودوائر حكومية وأماكن عامة في الإقليم.