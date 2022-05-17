شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش اللبنانى يوجه التهنئة للعسكريين على إنجازهم بتوفير النظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون التهنئة للعسكريين على الإنجاز الذي حققوه بتوفير الأمن والنظام لإتمام العملية الانتخابية، موضحا أن الجهود التي بذلوها والمسؤولية التي تحلوا بها هي التي وفرت الأجواء الآمنة لإنجاز هذا الاستحقاق، وفض بعض الإشكالات بشكل سريع ومحترف.

وأكد العماد عون أنه على الرغم من الأزمة التي يمر بها قوات الجيش، إلا أنهم كانوا على أتم الاستعداد لتحمل المسؤولية ومتابعة اليوم الانتخابي الطويل بوعي وحكمة وانضباط، مشددا على أنه بفضل العسكريين اكتملت الصورة الديموقراطية لهذا اليوم.

وقال عون في رسالته للعسكريين: "لقد أثبتم مجددا، كما في كل استحقاق، أنكم جديرون بالثقة والاحترام والتقدير، بفضل إرادتكم وصمودكم وثقتكم بمؤسستكم ووطنكم.. مسؤوليتنا تجاه شعبنا ووطننا ستبقى الحافز لنا للاستمرار في القيام بالمهمات الموكلة إلينا."

وكان الجيش اللبناني قد انتشر بكثافة يومي أمس وأمس الأول في جميع الأراضي اللبنانية لتأمين الانتخابات اللبنانية.