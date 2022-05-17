شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الأممية فى ليبيا تعبر عن قلقها إزاء اشتباكات جنزور.. وتدعو للحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها الشديد إزاء الاشتباكات المسلحة باستخدام الأسلحة الثقيلة التي وقعت بمنطقة جنزور الليبية مؤخرا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بيان البعثة الأممية دعوتها لجميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام الحوار لحل كافة القضايا الخلافية، كما دعت الجميع إلى الحفاظ على الهدوء على الأرض خاصة وأن البلاد تمر الآن بمنعطف حرج.



وذكر البيان أن ما يجري في الوقت الراهن من تحشيد لقوات تابعة لمختف المجموعات المسلحة يثير توترات ويزيد من خطر الاشتباكات التي يمكن أن تتطور إلى نزاع مسلح.



وأشارت البعثة الأممية إلى أن مثل هذه الحوادث تؤكد مرة أخرى الحاجة الملحة للتصدي لانتشار الأسلحة واستخدامها خارج سيطرة الدولة، موضحة أنه على جميع الأطراف تذكر التزاماتها بضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية والحفاظ التام على الهدوء العام.