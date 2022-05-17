شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إعلام اليمن يطالب المجتمع الدولى بالضغط على الحوثيين لتنفيذ بنود الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي، بالضغط على الحوثيين لتنفيذ بنود الهدنة، ووقف خروقاتها في مختلف جبهات القتال، ورفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط عن مدينة تعز، وتسخير عائدات واردات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة لدفع مرتبات موظفي الدولة.

وأوضح معمر الإرياني -في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن التنازلات التي تقدمها الحكومة تؤكد حرصها على إنهاء معاناة ملايين اليمنيين المتفاقمة جراء الحرب التي فجرها الانقلاب، بمن فيهم القاطنون في مناطق سيطرة الحوثي‏ين.



وأضاف الإرياني أنه في المقابل، تواصل الحوثي تقويض جهود التهدئة، ووضع العقبات والعراقيل أمام تنفيذ بنود الهدنة، بخرق وقف إطلاق النار، واختلاق الأعذار للتنصل من التزاماتها برفع الحصار عن مدينة تعز اليمنية، وتوجيه عائدات المشتقات النفطية لصرف مرتبات موظفي الدولة، دون اكتراث بالأوضاع الإنسانية‏.



وأوضح الإرياني أن الحكومة اليمنية تقدم التنازلات تلو التنازلات، وتتعاطى بإيجابية ومسئولية مع المبادرات، تأكيدًا لالتزامها بدعم جهود التهدئة وإحلال السلام الشامل.