شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة كبيرة بسعر صرف الدولار الأمريكى فى لبنان غداة الانتخابات النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر صرف الدولار الأمريكي قفزة كبيرة أمام الليرة اللبنانية على منصة "صيرفة" الرسمية وفي مكاتب الصرافة والسوق الموازية؛ وذلك غداة الانتخابات النيابية التي أجريت الأحد، على كافة الأراضي اللبنانية وقبل إعلان النتائج كاملة.

وبلغ سعر الصرف على منصة صيرفة الرسمية التابعة لمصرف لبنان المركزي 23200 ليرة لبنانية لكل دولار في مستهل تعاملات الأسبوع، وذلك بزيادة كبيرة عن متوسط السعر في ختام تعاملات الأسبوع الماضي التي بلغت 22700 ليرة لبنانية.

وفي المقابل، ارتفع سعر الصرف في العديد من مكاتب الصرافة وفي السوق غير الرسمية إلى 28500 ليرة لكل دولار بارتفاع قدره 1500 ليرة عن متوسط السعر حتى مساء أمس الذي أجريت فيه الانتخابات النيابية.

وكانت هناك مخاوف من ارتفاع سعر الصرف عقب الانتخابات لكن الحكومة نفت هذا الأمر، إلا أن ما شهده سعر الصرف اليوم أعاد المخاوف من جديد وخصوصًا وسط بوادر توتر سياسي إثر النتائج المفاجئة للانتخابات النيابية.