شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والولايات المتحدة يبحثان الأوضاع بالمنطقة ومستجدات أزمة أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات مع انتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يزور دولة الإمارات حاليًا، آفاق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وما تزخر به من فرص للنمو وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين بحثا أيضا الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأزمة الأوكرانية.

وخلال اللقاء تقدم بلينكن بالتعازي إلى الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، معربًا عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار وللعلاقات الاستراتيجية بين البلدين النمو والتقدم، في ظل قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة .

من جانبه أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ، ويسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ، وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار.