شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا ترحب بانطلاق أول رحلة طيران من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت السفارة الفرنسية لدى اليمن اليوم الاثنين بانطلاق أول رحلة طيران من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان ضمن اتفاق الهدنة الأممية.



وأكدت السفارة الفرنسية - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة (العربية) - دعمها الكامل للمبعوث الأممي في جهوده المبذولة للحفاظ على الهدنة واستئنافِ العملية السياسية، مضيفة أن "الوقت قد حان لرؤية الحوثيين، بخطوة أولى ملموسة لصالح السلام وإعادة فتح الطرق في تعز دون تأخير".



وأشادت بجهود رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي والحكومة اليمنية، لإزالة جميع العقبات أمام السلام الذي يصب في مصلحة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته.



ورحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، في وقت سابق اليوم بانطلاق أول رحلة من مطار صنعاء ضمن تنفيذ اتفاق الهدنة، بعد ست سنوات من التوقف.