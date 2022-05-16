شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: استراتيجيتنا الاقتصادية نجحت فى التغلب على التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن الاستراتيجية التي تم وضعها لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية قد نجحت في التغلب على التحديات، مشيرا إلى أن نمو المؤشرات الذي ذكرته التقارير الدولية هو انعكاس لهذه الاستراتيجية.

وأضاف الكاظمي في تصريحات عقب ترؤسه اجتماعًا لبحث الأوضاع المالية والاقتصادية، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) اليوم الاثنين أنه يجب الاستمرار في الزخم الذي نجح في الارتقاء بوضع العراق اقتصاديًا، ومواصلة السعي نحو تحقيق المزيد.

واستمع إلى عرض مفصّل تقدّم به وزير المالية عن الواقع الاقتصادي، والمؤشرات الدولية الجيدة في ظل تصاعد نمو الاقتصاد العراقي على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها، حيث أوضحت التقارير الدولية ارتفاع إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية بنحو ملحوظ، فضلاً عن تحقيق إيرادات بمستوى جيد.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على سيطرة العراق على أسعار المواد الغذائية محليًا، على الرغم من الارتفاع المضاعف لأسعارها عالميًا، فضلًا عن الإشارة إلى تحقق نمو في الناتج المحلّي يتجاوز ما تحقق في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.