شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن السيطرة على مسببات الحمى النزفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الإثنين، السيطرة على مسببات مرض الحمى النزفية في المحافظات التي سجلت إصابات، فيما أكدت تطبيق خطة لرش وتغطيس الحيوانات بالمجان لقتل المسبب المتمثل بحشرة القراد.



وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة العراقية ميثاق عبد الحسين -في تصريح حول التعامل مع مسببات الإصابة حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن "هناك سيطرة كاملة على تلك المسببات في المحافظات التي سجلت إصابات، منعت بموجبها حركة الحيوانات ومراقبتها، وغلق بيع تداول اللحوم لفترة محددة لاحتواء خطر المرض، وأيضا تطبيق خطة الرش والتغطيس، ونحن نركز على وعي المواطن في حماية نفسه بالابتعاد عن مسببات المرض".



وكانت الإحصائيات الرسمية العراقية قد كشفت عن تسجيل 55 إصابة و12 حالة وفاة في المحافظات العراقية جراء الإصابة بالمرض.



وحذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية في وقت سابق من خطورة مرض الحمى النزفية، الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان ويسبب الموت بنسبة 60 بالمئة، مؤكدة عدم وجود أي علاج أو لقاح له حتى الآن.