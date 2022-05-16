شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة التحدى الأهم فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجّهت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان، يوانا فرونتسكا، التهنئة للبنان بمناسبة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها كاستجابة أولى لتطلعات اللبنانيين.



وأكدت المسؤولة الأممية، في تصريحات اليوم الاثنين، أن هناك العديد من التحديات التي لا تزال تواجه الدولة اللبنانية وفي مقدمتها استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.



وأوضحت أن لبنان يستحق مستقبلًا أفضل، مشددة على أن الأمم المتحدة ستبقى على استعداد للمساعدة.