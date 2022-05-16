شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: تعليق الدراسة غدا الثلاثاء في الكويت بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، تعليق الدراسة غدا الثلاثاء في الكويت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقبلها ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، عودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها فى مطار الكويت. وفى وقت سابق أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم الاثنين، توقف حركة الطيران مؤقتا في مطار العاصمة الكويت بسبب الغبار والعواصف الترابية، نقلا عن تقارير إعلامية.

وذكر الطيران المدني، أنه ستتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات في مطار الكويت فور تحسن الرؤية.. وفى السياق ذاته، أعلن إلغاء نهائي كأس أمير الكويت لكرة القدم بسبب العاصفة الترابية.