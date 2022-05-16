شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يقدم التعازى فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة السودانى، والوفد المرافق له الذى ضم عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا، فى أبو ظبى، التعازى والمواساة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وعبر الفريق أول دقلو، عن صادق تعازيه ومواساته للشعب الإماراتي الشقيق وآل نهيان في مصابهم الجلل، مشيرا إلى أن الفقيد كان قائدا حكيما ملهما حظي بمحبة الجميع واحترامهم، لما رسخه من قيم التسامح والسلام والانفتاح.

إلى ذلك، هنأ الفريق أول دقلو، الشيخ محمد بن زايد بثقة أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وانتخابه رئيسا للإمارات.

من جانبه، عبر الشيخ محمد بن زايد، عن جزيل شكره وتقديره للمشاعر الصادقة التي أبداها الفريق أول دقلو والوفد المرافق له تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم.