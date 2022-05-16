شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: عودة حركة الطيران إلى مطار البصرة جنوب العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عودة حركة الطيران إلى مطار البصرة جنوب العراق.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع عدد حالات الاختناق بسبب العاصفة الترابية التى ضربت عددا من المحافظات إلى 4 آلاف شخص.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين، أن جميع حالات الاختناق الناتجة عن العاصفة الترابية تلقت الرعاية الصحية اللازمة.

وكانت "الصحة العراقية" قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن تسجيل ألفى حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية، مشيرة إلى أن أغلب حالات الاختناق كانت بسيطة إلى متوسطة.