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العربية: عودة حركة الطيران إلى مطار البصرة جنوب العراق

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عودة حركة الطيران إلى مطار البصرة جنوب العراق.

 

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع عدد حالات الاختناق بسبب العاصفة الترابية التى ضربت عددا من المحافظات إلى 4 آلاف شخص.

 

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين، أن جميع حالات الاختناق الناتجة عن العاصفة الترابية تلقت الرعاية الصحية اللازمة.

 

وكانت "الصحة العراقية" قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن تسجيل ألفى حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية، مشيرة إلى أن أغلب حالات الاختناق كانت بسيطة إلى متوسطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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