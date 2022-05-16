شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مطار مقديشيو يستأنف الرحلات الجوية بعد توقفه بسبب الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مدير مطار مقديشيو الدولي في الصومال عبد الناصر محمود جري، أنه تم استئناف الرحلات الجوية في مطار مقديشيو الدولي بعد توقف بسبب الانتخابات الرئاسية الصومالية.

وأفاد مدير المطار بذلك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية اليوم الاثنين، من دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

وكان قد تم إغلاق مطار مقديشيو مؤقتا أمس الأحد، بسبب الانتخابات الرئاسية الصومالية التي أجريت في قاعدة القوات الجوية (أفيسيوني) قرب المطار.

وفاز الرئيس حسن شيخ محمود برئاسة الصومال، بعد حصوله على 214 صوتا، بينما حصل منافسه، الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، على 110 أصوات، وأصبحت ثلاثة أصوات باطلة.