شكرا لقرائتكم خبر عن الإضراب الشامل يعم محافظة جنين بالضفة الغربية حدادا على روح الشهيد الزبيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عمَّ الإضراب الشامل اليوم الإثنين محافظة جنين شمال الضفة الغربية، حدادا على روح الشهيد داوود الزبيدي، واستنكارا لعدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، شمل الإضراب إغلاق كافة المؤسسات والمكاتب الحكومية والمحال التجارية.

وأعلن أمس عن استشهاد الأسير الفلسطيني المُحرر داوود الزبيدي، شقيق الأسير زكريا الزبيدي أحد أبطال نفق الحرية، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال أثناءَ اقتحامها لمخيم جنين يوم الجُمعة الماضية، وذلك بعدَ اختطافه وهو بحالةٍ حرجة.