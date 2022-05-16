شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 سوريين إثر انفجار عبوتين ناسفتين بريف دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قُتل ثلاثة سوريين، اليوم الإثنين، جراء انفجار عبوتين ناسفتين في قرية "الدرخبية" بريف دمشق.

وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "عبوة ناسفة وضعها إرهابيون بسيارة في قرية الدرخبية انفجرت صباح اليوم وتبعها بوقت قصير انفجار عبوة أخرى بالقرب من مكان انفجار الأولى ما تسبب بمقتل ثلاثة مواطنين".

وأضاف المصدر أن انفجار العبوتين أدى أيضاً إلى وقوع أضرار مادية بالسيارات.