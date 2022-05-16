شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية اللبناني يعلن النتائج النهائية في 4 دوائر انتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بسام مولوى وزير الداخلية اللبناني مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج الانتخابات التشريعية في البلاد.

وقال وزير الداخلية اللبناني، إن النتائج النهائية التي وصلت هي لـ 4 دوائر انتخابية، منوها بأن لبنان استطاع تنظيم الانتخابات البرلمانية رغم كل الصعوبات وحملات التشكيك.

وكشف عن أن نسب الاقتراع جيدة وليست منخفضة مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة، مضيفا: " النتائج تظهر تباعا وستظهر بمجرد توثيقها بشكل نهائي.

كانت الحكومة اللبنانية أكدت أن عمليات فرز الأصوات وجمع النتائج مستمرة بشكل متواصل من دون حصول أية إشكالات، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جرى إبلاغه أن عمليات فرز أصوات الذين اقترعوا بالأمس وأصوات المقترعين في الخارج في آن معا تشكل ضغطا إضافيا على الجهاز الإداري الذي يتولى العملية وعلى لجان القيد.