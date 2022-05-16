شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة كردستان العراق والسفير الأمريكي يبحثان تعزيز الاستثمارات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأثناء اللقاء، الذي حضره القنصل العام الأمريكي في أربيل روبرت بالادينو، شكر رئيس الحكومة في كردستان السفير الأمريكي وأثنى على جهوده في تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والولايات المتحدة خلال فترة عمله في العراق، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

وبحث اللقاء آخر المستجدات والتطورات في العراق، إلى جانب مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كردستان والولايات المتحدة ولا سيما في التجارة والاستثمار، فضلاً عن مسائل أخرى.