شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الاختناق بسبب العاصفة الترابية فى العراق لـ 4 آلاف شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع عدد حالات الاختناق بسبب العاصفة الترابية التى ضربت عددا من المحافظات إلى 4 آلاف شخص.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين، أن جميع حالات الاختناق الناتجة عن العاصفة الترابية تلقت الرعاية الصحية اللازمة.

وكانت "الصحة العراقية" قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن تسجيل ألفي حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية، مشيرة إلى أن أغلب حالات الاختناق كانت بسيطة إلى متوسطة.

وتشهد أغلب المحافظات العراقية عاصفة ترابية شديدة أدت إلى انعدام الرؤية.. فيما قررت عدد من المحافظات تعطيل الدوام الرسمي فيها.

ويتأثر العراق بامتداد المنخفض الجوي القادم من شمال أفريقيا والذي أدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة العظمى وسينحسر تأثيره بسبب امتداد مرتفع جوي قادم من البحر المتوسط.