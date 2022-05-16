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الخارجية الأردنية تعزي فى ضحايا إطلاق نار بمتجر وكنيسة في نيويورك وكاليفورنيا

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القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن أحرّ التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية بضحايا حادثيّ إطلاق النار اللّذين وقعا في أحد المتاجر في مدينة نيويورك، والآخر في كنيسةٍ في ولاية كاليفورنيا، وأسفرا عن وقوع عددٍ من الضحايا والمصابين.

 

وأكدت الخارجية الأردنية تضامن المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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