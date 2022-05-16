شكرا لقرائتكم خبر عن إقليم كردستان يؤيد العمليات العسكرية للجيش العراقى ضد عناصر "يبشه" فى سنجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، تأييدها للعملية العسكرية العراقية ضد عناصر "اليبشه" الموالية لحزب العمال الكردستاني المصنف على لائحة الإرهاب الدولي، وذلك لتحقيق الاستقرار والأمان في البلاد.

وقالت حكومة كردستان حسبما ذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية، إن الإقليم يؤيد العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش العراقي ضد عناصر "يبشه" الموالية لحزب العمال الكردستاني، واصفة هذه العمليات بأنها ضرورة لفرض سلطة القانون في قضاء سنجار الذي شهد مؤخرا توترات أمنية عديدة.

وأضافت أن سيطرة هذه العناصر على قضاء سنجار بمثابة أزمة سياسية وعسكرية لكونها موالية ل‍حزب العمال الكردستاني.

يأتي هذا الموقف عقب قيام قيادات في الجيش العراقي بعقد اجتماعات عديدة مع قوات البيشمركة، تم الاتفاق خلالها على التنسيق المشترك لبسط الأمن في القضاء الذي يسيطر عليه عناصر "يبشه"، الأمر الذي اعتبره خبراء أمنيون بأنه أساسي لإعادة الاستقرار إلى هذه المناطق.