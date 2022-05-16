شكرا لقرائتكم خبر عن فتح تحقيق فى انفجار منزل وزير داخلية تونس ونقل زوجته للمستشفى لتلقى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر بوزارة الداخلية التونسية، إنه تم نقل زوجة وزير الداخلية إلى أحد المستشفيات لتقلى العلاج بعد إصابتها بحروق طفيفة إثر انفجار بمنزل توفيق شرف الدين الكائن بالعاصمة بعد تسرب للغاز ما أحدث أضرارا مادية دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وحسب موقع العين الإخبارى، أشارت المصادر إلى أن الوزارة فتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته، خاصة أن البلاد تشهد في الفترة الأخيرة موجة من الحرائق طالت أراضي زراعية ومقرات حكومية.