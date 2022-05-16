شكرا لقرائتكم خبر عن مطار بغداد الدولى يعلن عودة الملاحة لطبيعتها بعد توقفها بسبب العواصف الترابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الإثنين، عودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها، بعد توقفها بسبب العواصف الترابية التي تأثرت بها البلاد.

وذكر بيان لمطار بغداد أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "إدارة المطار أصدرت تنويها للمسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار بمعاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 600 م".

وكان مطار بغداد الدولي قد أعلن، صباح اليوم، إيقاف حركة الملاحة الجوية بسبب العواصف الترابية التي تأثرت بها البلاد.