شكرا لقرائتكم خبر عن الدغمى: الأردن تحملت العقود الماضية الأزمات الدامية فى سوريا والعراق وفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب الأردنى عبد الكريم الدغمى، أن الدولة الأردنية تحملت طوال العقود الماضية سلسلة من الأزمات الدامية فى سوريا والعراق وفلسطين، دفعت بملايين اللاجئين إليها ورتبت أعباء اقتصادية وسياسية وأمنية تمكنت من تجاوزها بكل حكمة وصبر وتضحية، لتأتي جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا وتسهم في تفاقم الأوضاع في الإقليم والعالم.

وقال الدغمي - خلال مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الاثنين، إن القضية الفلسطينية تشكل أولوية أردنية، حيث يقوم العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين بتذكير العالم على الدوام بأنه لا يمكن لهذا الإقليم أن يستقر دون نيل الشعب الفلسطيني حقه المشروع ببناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهو الموقف الذي يحرص البرلمان في جميع مشاركاته على التمسك به.

وأضاف أن ما تضمنته الدورة العادية الأولى من تشريعات على مستوى الدستور أو قوانين الإصلاح السياسي، والتي حددت مساراً سياسياً ينتهي في حلول العقد المقبل بتشكيل حكومات برلمانية وحياة حزبية قوية، مؤكدا حرص المجلس على تعزيز المسيرة الديمقراطية بمسؤولية وطنية ودون تردد أو تأخير، وتدشين محطة جديدة في مسيرة التحديث الشامل لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب الأردني.