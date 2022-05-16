شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: نخطط لإنتاج 13 مليونا و400 ألف برميل يوميا بحلول عام 2027 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان عن أن المملكة تخطط لانتاج 13 مليون و400 ألف برميل من النفط يوميا بحلول عام2027 .
وقال الأمير سلمان حسبما أفادت قناة (السعودية) الإخبارية اليوم الإثنين، إنه "يمكن الحفاظ على مستوى إنتاج النفط ولا توجد طاقة تكرير تكافىء الطلب الحالي على الخام".
وأشارت القناة إلى أن هذا التصريح جاء خلال مشاركة وزير الطاقة السعودية في مؤتمر الشرق الأوسط السنوي الـ"29" للبترول والغاز المقام حاليا في دولة البحرين.
من جانبه أكد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عمق العلاقات التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة عبر التاريخ والمستمرة في النمو والتي أسهمت في تعزيز التكامل الثنائي بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقائه وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يزور البحرين للمشاركة في فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط التاسع والعشرين للبترول والغاز (MPGC 2022).
وأشار الأمير سلمان بن حمد وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، إلى ما وصلت إليه مستويات الشراكة الثنائية في شتى القطاعات وبالأخص قطاع النفط والغاز والتي دعمتها الاتفاقيات والمشاريع المختلفة بين البلدين، منوهًا بدور السعودية المحوري في رفد الجهود الساعية للتغلب على تحديات إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أهمية مواصلة الدفع بالتعاون المشترك نحو أفقٍ أرحب، وتعزيز مفهوم الابتكار والإبداع في قطاع الطاقة من خلال توظيف الابتكار التكنولوجي والتقنيات الحديثة المتطورة.
من جانبه، أعرب وزير الطاقة السعودي عن تقديره لولي العهد البحريني على ما يبديه من اهتمام وحرصٍ على مواصلة دعم أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.. متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.