شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: نخطط لإنتاج 13 مليونا و400 ألف برميل يوميا بحلول عام 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان عن أن المملكة تخطط لانتاج 13 مليون و400 ألف برميل من النفط يوميا بحلول عام2027 .

وقال الأمير سلمان حسبما أفادت قناة (السعودية) الإخبارية اليوم الإثنين، إنه "يمكن الحفاظ على مستوى إنتاج النفط ولا توجد طاقة تكرير تكافىء الطلب الحالي على الخام".

وأشارت القناة إلى أن هذا التصريح جاء خلال مشاركة وزير الطاقة السعودية في مؤتمر الشرق الأوسط السنوي الـ"29" للبترول والغاز المقام حاليا في دولة البحرين.