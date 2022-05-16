إقبال كبير على زيارة "أبو الهول"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بصور لتمثال أبو الهول الأثري الذي يقع في محافظة الجيزة، بعد مزاعم نومه وتصويره "مغمض العينين".



ونفت وزارة السياحة والآثار المصرية الخبر، وأكدت أن الصور التي تم تداولها مفبركة ولا تمت للواقع بصلة.

ومنذ تداول شائعة نوم أبو الهول، توجّه العديد من المصريين والسياح الأجانب لزيارة المعلم التاريخي والأثري الشهير.

والتقط الزوار صوراً مختلفة مع أبو الهول، وذلك من الجانب الأيسر للتمثال، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد تمثال أبو الهول في الجيزة من شهرة تماثيل الحضارة المصرية القديمة، وتم نحت التمثال في صخر المنطقة نفسها في عهد الأسرة الرابعة (2613-2494 ق.م).

وكانت تماثيل أبي الهول المصرية القديمة تمثل الملك بجسد أسد كإشارة واضحة لقوته.

وتشير الدلائل إلى أن تمثال أبي الهول تم نحته في عهد الملك خفرع (حوالي عام 2525 - 2532 ق.م)، صاحب ثاني أهرامات الجيزة.

ويقع تمثال أبو الهول ومعبده الموجود أمامه بجوار معبد وادي خفرع مباشرة والجزء السفلي من الطريق الصاعد المؤدي إلى معبده الجنائزي والهرم.

وكشف التحليل الأثري الدقيق أن معبد الوادي قد انتهى قبل بدء العمل في تمثال أبو الهول ومعبده، بينما كشف تحليل ملامح وجه أبو الهول عن أوجه تشابه مذهلة مع تماثيل الملك خفرع.