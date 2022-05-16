تعرف على مميزات سماعة الرأس اللاسلكية WH-1000XM5 الجديدة من سوني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة سوني سماعة الرأس اللاسلكية WH-1000XM5 الجديدة من فئة Over Ear.



وأوضحت الشركة اليابانية أن سماعة الرأس الجديدة تمتاز بتصميم جديد مع خطوط منحنية بدرجة أقوى وشريط رأس مُعاد تصميمه بالكامل، ويمكن للمستخدم التحكم في سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة عن طريق الإيماءات من خلال السطح الحساس للمس على الجانب الخارجي لسماعة الرأس، وعلاوة على ذلك يتوافر زر لتشغيل وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة.

وتروج سوني لسماعة الرأس اللاسلكية الجديدة من خلال تقنية "رائدة" لإلغاء الضوضاء الفعالة ANC؛ حيث يتم حظر الترددات الأعلى بشكل أكثر فعالية، بما في ذلك أصوات الأشخاص.

وتعتمد السماعة على مشغلات جديدة قياس 30 ملم بحيث يصدح الصوت بشكل أكثر طبيعية وبتوازن أكبر مع صوت جهير أفضل، وبفضل توافر 8 ميكروفونات فإنه يمكن إجراء المكالمات الهاتفية بشكل مثالي.

وتمتد فترة تشغيل البطارية مع وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة إلى 30 ساعة وتصل إلى 40 ساعة بدون تشغيل هذه الوظيفة، وتعتمد شركة سوني على تقنية LDACلتوفير أفضل جودة صوت ممكنة عبر تقنية البلوتوث، ومع ذلك لا يتم دعم تقنية كوالكوم aptX.

وتدعم سماعة الرأس WH-1000XM5 الجديدة من تقنية البلوتوث متعددة النقاط والاقتران السريع وتقنية DSEE Extreme وتقنية 360 Reality Audio.

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أعلنت شركة سوني عن توافر سماعة الرأس اللاسلكية WH-1000XM5باللون الفضي البلاتيني والأسود.

وفي فبراير الماضي أعلنت شركة سوني عن إطلاق اثنين من أجهزة ووكمان “Walkman” الجديدة، في خطوة تعيد من جديد جهاز "مراهقي التسعينيات" للواجهة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن أجهزة ووكمان NW-WM1AM2 وNW-WM1ZM2 الجديدة تتطابق من الناحية التقنية باستثناء أن الموديل الفاخر يشتمل على ذاكرة سعة 256 بدلا من 128 جيجابايت، مع توافر قارئ بطاقة الذاكرة microSD في كلا الموديلين.

وأعلنت سوني حينها أن سعر الموديل NW-WM1AM2 يبلغ 1600 دولار في حين يبلغ سعر الموديل NW-WM1ZM الفاخر 4200 دولار.

ويعتمد مشغل الموسيقى على نظام التشغيل جوجل أندرويد 11، ولكنه يعتمد على واجهة مستخدم مخصصة بدرجة كبيرة تجعل الموسيقى في المقام الأول، ومن خلال متجر جوجل بلاي يمكن للمستخدم تنزيل أي تطبيق، وبالتالي ليس هناك حدود لتشغيل الموسيقى طالما كان المستخدم في نطاق تغطية شبكة الواي فاي.