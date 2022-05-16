كل ما تريد معرفته حول أيقونة تويوتا الصغيرة Aygo X

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة تويوتا سيارتها Aygo X الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الصغيرة.



وأوضحت تويوتا اليابانية أن سيارتها Aygo X الجديدة تأتي بطول 3.7 متر، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 231 و829 لترا.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة الصغيرة على سواعد محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1 لتر وبقوة 53 كيلووات/72 حصان.

وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة يدوي أو ناقل حركة أوتوماتيكي لدفع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 15 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 158 كلم/س.

أما معدل استهلاك الوقود فيتراوح بين 4 و 5 لتر/100 كلم.

كما يتوفر من السيارة نسخة رباعية الدفع بقوة 220 كيلووات/299 حصانا، بينما يتراوح مدى السير من 490 إلى 520 كلم. أما سعة حيز الحمولة فتبلغ 1561 لترا.

واحتفظت مجموعة "تويوتا" بالصدارة بين الشركات الأكثر مبيعا للسيارات في العالم بعد أن تمكنت من تجاوز أزمة النقص في الرقائق الدقيقة ومشكلات في سلاسل الإمداد لتتغلب على فولكسفاجن للعام الثاني على التوالي.

وأعلنت الشركة اليابانية العملاقة أنها باعت قرابة 10.5 مليون سيارة في 2021، بارتفاع بنحو 10% مقارنة ب2020، وبما يشمل وحدات من تصنيع فرعيها دايهاتسو وهينو.

وكانت المنافسة الألمانية فولكسفاجن، التي انتزعت منها "تويوتا" المركز الأول في المبيعات العالمية العام الماضي، قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر بيع 8.9 مليون عربة في 2021 أي بانخفاض بنسبة 4.5% على أساس سنوي وسط تقلص المبيعات بسبب نقص الرقائق.

ورغم تفوقها في المبيعات، تأثرت "تويوتا" بالنقص العالمي في أشباه الموصلات الذي طال شركات تصنيع سيارات كبرى في أنحاء العالم، إضافة إلى تعطل سلاسل الإمداد في إطار تداعيات الفيروس.

وقالت المجموعة اليابانية إنه "في ديسمبر/كانون الأول، انخفضت المبيعات العالمية على أساس سنوي بسبب استمرار انعكاسات نقص إمدادات القطع بسبب تفشي كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا، وكذلك لنقص إمدادات أشباه الموصلات".

وفي 2020 باعت "تويوتا" 9.5 مليون سيارة في أنحاء العالم متقدمة على فولكسفاجن، التي باعت 9.3 مليون.

وكانت "تويوتا" قد احتلت صدارة المبيعات في 2015 قبل أن تزيحها فولكسفاجن، في السنوات التالية.