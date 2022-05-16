صحيفة تكشف أن جيش تايوان يتدرب على سيناريو يحاكي هجوما للجيش الصيني على الجزيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن الجيش التايواني بدأ يوم الاثنين تدريبات القيادة والأركان، وفق سيناريو يفترض هجوم الجيش الصيني على الجزيرة.



وأشارت وزارة الدفاع التايوانية إلى أن قيادة العمليات العسكرية المشتركة ومقر القوات البرية والقوات الجوية والبحرية ستشارك في التدريبات التي ستستمر خمسة أيام، وتأتي ضمن تمارين هان كوانغ السنوية، الأكثر أهمية بالنسبة لتايوان، في حين ستبدأ في 25 يوليو المرحلة الثانية، حيث سيقوم الجيش التايواني بتدريبات حية، وسيستخدم أنظمة صواريخ ستينغر المحمولة المضادة للطائرات وأنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات.

وتشير الصحيفة إلى أن تدريبات القيادة والأركان في تايوان تجري على خلفية مناورات مجموعة حاملة الطائرات الهجومية التابعة للبحرية الصينية بقيادة حاملة الطائرات "لياونينغ" في غرب المحيط الهادئ.

يشار إلى أن العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها قد انقطعت في عام 1949. وبعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، انتقلت إلى جزيرة تايوان.

وفي أواخر الثمانينيات، استؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الصيني الرئيس. ومنذ أوائل التسعينيات، بدأت الأطراف في الاتصال من خلال منظمتين غير حكوميتين هما، جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان، ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.

وتصر بكين على "مبدأ الصين الواحدة"، والذي بموجبه لا يمكن الاعتراف بكل من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الصين في تايوان في نفس الوقت.

إلى ذلك، تحتفظ جميع الدول الكبرى تقريبا بمكاتب ثقافية واقتصادية غير رسمية في تايبيه، فيما تعد تايوان واحدة من أكثر المشاكل حساسية في العلاقات الأمريكية الصينية