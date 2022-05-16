كيفية علاج فطريات أظافر القدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

تعد فطريات أظافر القدم من الأمراض الجلدية الشائعة والمزعجة، والتي تتسبب في تغير لونها الطبيعي إلى الأصفر أو البني.



ويؤدي مرض فطريات الأظافر إلى تكتل الأظافر وتشققها في بعض الأحيان، مما يجعل القدم تبدو بمظهر سيئ، وقد تظهر للأظافر رائحة كريهة.

ومن المهم السيطرة على فطريات أظافر القدم فور ظهورها، لأنها من الأمراض المعدية سريعة الانتشار؛ فما الحل؟.

قدّم موقع "أكتيف بيت" الأمريكي علاجات منزلية لمرض فطريات القدم.

1- زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي معروف بخصائصه المطهرة والمضادة للفطريات. وأظهرت الدراسات أن زيت شجرة الشاي قد يكون فعالاً في علاج فطريات أظافر القدم.

وضع زيت شجرة الشاي مباشرة على الظفر المصاب باستخدام قطعة قطن.

ضع الزيت مرتين يومياً للحصول على أفضل الفوائد.

2- الخل

يمكن استخدام الخل في العديد من الأشياء مثل تنظيف منزلك وتقليل الروائح العنيدة، ويمكن استخدامه كعلاج منزلي لفطريات أظافر القدم.

لتجربة هذا العلاج، يتم نقع القدم المصابة في خليط الخل المخفف بالماء لمدة تصل إلى 20 دقيقة يومياً.

3- الثوم

بالإضافة لمذاقه المميز، يحتوي الثوم على فوائد علاجية، وله القدرة على السيطرة على فطريات الأظافر.

ولاستخدام الثوم كعلاج لفطريات أظافر القدم، ابدأ بفرم أو سحق فصوص الثوم، ثم ضعه على المنطقة المصابة لمدة تصل إلى 30 دقيقة يومياً.

4- زيت أوريجانو

يمتلك زيت الأوريجانو خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، كما يحتوي على الثيمول المفيد لعلاج فطريات الأظافر.

يمكن استخدامه من خلال وضع قطرتي زيت على الظفر المصاب مرتين يومياً مثل زيت شجرة الشاي.

5- صودا الخبز

تعمل صودا الخبز على علاج فطريات الأظافر من خلال امتصاص الرطوبة التي تسبب الفطريات في المقام الأول.