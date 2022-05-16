كيفية أداء صلاة الكسوف وما الفرق الوحيد بينها وبين الخسوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

صلاة الكسوف من الموضوعات الأكثر رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعدما شهدت الأرض أول خسوف كلي للقمر قي 2022.



ولا تختلف صلاة كسوف الشمس عن خسوف القمر إلا في أمر واحد، ففي الكسوف لا يجهر الإمام بالقراءة كالصلاة النهارية، ويجهر بها في خسوف القمر كالصلاة الليلية، وفقا لدار الإفتاء المصرية.

ولما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مسرعا إلى المسجد يجر رداءه من ورائه ويصلي بالناس. وأخبرهم أن الكسوف من آيات الله التي يخيف الله بها عباده، وقد يكون سبباً في عذاب الناس.

وأمرهم بما يحول دون العقوبة، فأمرهم بالصلاة عند حدوث الكسوف، والدعاء، والاستغفار، والصدقة، والقيام بالأعمال الصالحة الأخرى، فالكسوف في الإسلام هو تذكير للناس بالعودة إلى الله.

وصلاة الكسوف من أنواع صلاة النفل وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ويُسن الخروجُ لأدائها في جماعة، بلا أذان ولا إقامة، بل ينادى لها "الصلاة جامعة"، ويخطب بعدها الإمام، ويعظ الناس، ويذكرهم بالرجوع إلى الله تعالى، إعمالا لقول رسول الله: "إذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى ينجلي". رواه مسلم.

تبدأ صلاة الكسوف من بدايته إلى ذهابه ولا تصلى حتى يرى الناس الكسوف، وتتكون الصلاة من ركعتين تؤديان في جماعة والتي لا نداء أول (أذان) ولا نداء ثان (إقامة).

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته فإذا فرغ من قراءته كبر فركع وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يعأود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات". متفق عليه.

وبعد قراءة "الفاتحة" يتلو الإمام مطولاً مقطعا من القرآن الكريم وعند الانتهاء من التلاوة يركع الإمام، وبعد ذلك يقوم الإمام من "الركوع"، ولكن بدلاً من السجود يبدأ في قراءة الفاتحة مجددا ثم تلاوة بعض الآيات من القرآن، ثم يركع ويرفع من الركوع ثم يسجد، وبذلك يكون الإمام قد أكمل الركعة الأولى.

من "السجود" ، يستأنف وضع الوقوف ليبدأ الركعة الثانية التي تؤدى بالضبط كالركعة الأولى، وعند رفع الرأس من السجدة الثانية للركعة الثانية يجلس الإمام بلتشهد ثم يختتم الصلاة بـ "التسليم".