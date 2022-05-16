شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح الفلسطينية تكتسح انتخابات نقابة المحامين في غزة والضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الإثنين، بانتخابات نقابة المحامين، التي جرت أمس في محافظات فلسطين، بحصولها على 11 مقعدا، من أصل 15.

وحصدت قائمة حركة فتح كل المقاعد الستة المخصصة لنقابة المحامين في قطاع غزة، فيما حصلت في الضفة على 5 مقاعد من أصل 9.

وبلغ عدد المحامين الذين يحق لهم الاقتراع في شطري فلسطين 9443 محاميا.

وجرى التنافس بقطاع غزة بين عدد من القوائم الانتخابية منها قائمة الشهيد ياسر عرفات - فتح، وقائمة فلسطين التي تتكون من تحالف حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، والجبهتين الشعبية والديمقراطية.

فيما جرى التنافس في الضفة بين قائمة فلسطين التي تتكون من تحالف حماس ومستقلين ويسار، وكتلة القدس التابعة لحركة "فتح".