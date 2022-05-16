شكرا لقرائتكم خبر عن "الإيجاد" تهنئ رئيس الصومال الجديد على انتخابه وتثنى على فرماجو لتسهيل انتقال السلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنّأ الأمين العام لمنظمة الهيئة الحكومية للتنمية "الإيجاد"، وركنيه جيبياهو، الرئيس الصومالي المنتخب حسن شيخ محمود على نيله ثقة أعضاء البرلمان الصومالي بغرفتيه مجلس الشعب ومجلس الشيوخ.

واعتبر الأمين العام للمنظمة أن فوز حسن شيخ محمود، وتكليفه بمهمة ثانية في منصب رئيس الصومال، دليل واضح على الثقة التي يتمتع بها بين الشعب الصومالي، فيما أثنى على الرئيس السابق، محمد عبد الله فارماجو للحفاظ على التقاليد الديمقراطية الناشئة في البلاد وتسهيل انتقال السلطة إلى الرئيس الجديد.

وعبر الأمين العام عن ثقته في أن الرئيس الصومالي الجديد سيعمل جاهداً على تشكيل حكومة شاملة، ويبدأ المهمة الهائلة لتوحيد الشعب الصومالي ومعالجة الأولويات الوطنية العاجلة الأخرى، بما في ذلك الحفاظ على المكاسب الأمنية، ومواصلة التركيز على محاربة حركة الشباب، ومعالجة الوضع الإنساني المتردي، مؤكداً على استعداد "الإيجاد" لدعم الصومال في هذا الصدد.

وأشار إلى أن "الإيجاد وأجهزتها ومؤسساتها، تتعهد بدعمها المستمر للصومال، وتتطلع إلى العمل لتحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز التكامل الإقليمي والتنمية".

يذكر أن الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) تعد إحدى المنظمات شبه الإقليمية في إفريقيا، والتي ترعى التعاون والتكامل الإقليمي في منطقة شرق إفريقيا، وتتشكل من ست دول تعاني من الجفاف في شرق إفريقيا.