شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية شديدة تضرب العراق وتسجيل ألفى حالة اختناق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، تسجيل ألفى حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية التى ضربت عددا من المحافظات العراقية، موضحة أن أغلب حالات الاختناق بسيطة إلى متوسطة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "الأطقم الصحية مستنفرة بجهودها في تقديم الخدمات الصحية بالدوائر والمستشفيات الصحية"، موضحا أن الوزارة سجلت اليوم 2000 حالة اختناق مختلفة الشدة في المؤسسات الصحية المختلفة".

ودعا البدر المواطنين إلى "ارتداء الكمامة والتزام المنازل قدر الإمكان وخاصة الذين يعانون من الربو وعجز القلب"، مشدداً على ضرورة "ارتداء الملابس والنظارات الواقية عند الخروج"، مؤكدا أن "المؤسسات الصحية مجهزة بالكامل من ناحية الأكسجين الطبي والأدوية والمستلزمات الطبية".

ومن جهة أخرى، أعلنت إدارات مطارات بغداد الدولي والسليمانية والنجف الاشرف الدولي، اليوم، عن تعليق جميع الرحلات الجوية فيما قرر عدد من المحافظات تعطيل الدوام الرسمي فيها بسبب العاصفة الترابية التي ضربت البلاد.

من جانبها، حددت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم، موعد زوال العاصفة الترابية التي ضربت عددا من المحافظات بينها العاصمة بغداد؛ حيث قال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري إن "العاصفة الترابية التي ضربت بغداد وعدد من المحافظات ستزول تدريجيا"، مضيفا أن "العاصفة ستنتهي ابتداء من مساء اليوم".

بدورها، أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم، نشر سيارات الإسعاف والإنقاذ الخفيف التابعة للمديرية في بغداد والمحافظات للسيطرة على الوضع في حال حدوث حالات اختناق بسبب العاصفة الترابية التي ضربت أغلب محافظات العراق.

وتشهد أغلب المحافظات العراقية عاصفة ترابية شديدة أدت إلى انعدام الرؤية ويتأثر العراق بامتداد المنخفض الجوي القادم من شمال إفريقيا والذي أدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة العظمى وسينحسر تأثيره بسبب امتداد مرتفع جوي قادم من البحر المتوسط.