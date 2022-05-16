شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 16 فلسطينيا من الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 16 مواطنا فلسطينيا في حملة مداهمات في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال خمسة في محافظة رام الله والبيرة، الواقعة وسط الضفة، فيما تم اعتقال شابين من محافظة جنين الواقعة شمال الضفة، كما تم اعتقال اثنين آخرين من جنين أيضا داخل أراضي الـ 48.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين بعد أن داهمت منزل ذويهما وفتشته، واعتقلت قوات الاحتلال شابين آخرين بعد مداهمة منزليهما في مخيم طولكرم، إضافة إلى شابين آخرين من قلقيلية.

وفي مدينة بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من القدس، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا بعد مداهمة منزله وسط المدينة وتفتيشه.

من جهة أخرى، شهدت محافظة "جنين" الواقعة في شمال الضفة الغربية، اليوم الاثنين، إضرابًا شاملًا حدادًا على روح الشهيد داوود الزبيدي، واستنكارا لعدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها.

ويشمل الإضراب إغلاق المؤسسات والمكاتب الحكومية والمحال التجارية.

واستشهد الأسير المُحرر داوود الزبيدي شقيق الأسير عضو المجلس الثوري لحركة فتح "زكريا الزبيدي"، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم جنين يوم الجُمعة الماضية، وذلك بعدَ اختطافه وهو بحالةٍ حرجة.