شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد ضرورة ضمان عدم إفلات المتورطين بجرائم داعش من العدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، اليوم الإثنين، في قصر السلام ببغداد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة المعنية بالإبادة الجماعية أليس نديريتو.

وأكد مكتب إعلام الرئاسة العراقية في بيان صحفي أنه جرى خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة التحقيق في جرائم تنظيم داعش الإرهابي التي ارتكبت في العراق، والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية العراقية المختصة وفريق التحقيق الأممي في هذا الخصوص.

وشدد الرئيس العراقى برهم صالح، على أهمية جلب المتورطين بالجرائم الإرهابية إلى العدالة والاقتصاص منهم وتجفيف منابع تمويلهم، وتوثيق الجرائم التي ارتكبها داعش، وجمع الأدلة التي تدين الإرهاب، خصوصاً تلك المتعلقة بالمقابر الجماعية، وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب، بما يحفظ حقوق الضحايا ويمنع تكرار هذه الجرائم.