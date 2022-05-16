شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات مسلحة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فى مدينة جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت اشتباكات مسلحة فجر اليوم الاثنين بين قوات الاحتلال الاسرائيلي ومقاومين من كتيبة جنين الذين تصدوا لاقتحام بلدة اليامون غرب جنين .

ويشار إلى أن بلدة اليامون تشهد اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الاسرائيلى في كل مرة تقتحم فيها قوات الاحتلال لتنفيذ عمليات مداهمة أو اقتحامات أو اعتقالات .

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية حدوث تبادل إطلاق نار كثيف وقع الليلة الماضية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسلحين في بلدة اليامون في منطقة جنين.

وأضاف الإعلام العبرى "أن حجم النيران يتزايد، والمسلحون يحاولون الفرض على الجيش الإسرائيلي عملية واسعة وشديدة في الضفة الغربية".

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن استشهاد داوود الزبيدي شقيق الأسير زكريا الزبيدي أحد أبطال نفق الحرية، وسط حالة من الغضب الشديد.