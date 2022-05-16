شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كميات كبيرة من أسلحة داعش خلال عمليات برية استباقية بعدة محافظات عراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، خلال عمليات برية استباقية على أوكار بقايا تنظيم داعش فى محافظات مختلفة، الأمر الذى ساهم فى تجريد العناصر الإرهابية من قدراتها وطاقتها لمجابهة القوات الأمنية.

وقال اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات ـ في تصريح خاص لقناة الإخبارية العراقية اليوم الاثنين، إن قواتنا تمكنت من السيطرة على أغلب أوكار الإرهابيين في المناطق الصحراوية والسلاسل الجبلية، وعثرت على الأسلحة والذخيرة التي يستخدمها عناصر التنظيم ضد القوات الأمنية، وأضاف أن بقايا العناصر الإرهابية باتت مجردة من طاقتها بعد ضبط أسلحتها، وموادها اللوجستية وذلك بناء على معلومات استخبارية دقيقة .

وفى وقت سابق، أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي اليوم الإثنين، إيقاف حركة الملاحة الجوية بسبب العواصف الترابية.