شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يهنئ الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود بعد حصوله على ثقة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن خالص التهاني للرئيس الصومالي المنتخب حسن شيخ محمود، على نيله ثقة أعضاء البرلمان الصومالي بغرفتيه مجلس الشعب ومجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق والسداد لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الصومالي من سلام واستقرار وازدهار.

وأعرب أبو الغيط عن تقديره للجهود التي بذلها الرئيس السابق محمد عبد الله فارماجو في ادارة البلاد خلال فترة توليه المسؤولية وروح الديمقراطية التي ابداها في تقبل نتيجة الانتخابات.

وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن الجامعة العربية ستواصل وقوفها ودعمها للصومال في مسيرته التنموية وجهوده الحثيثة لتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة بناء مؤسساته.