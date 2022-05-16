شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد البحرين يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات مع أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، ومواصلة الدفع قدما بالعلاقات البحرينية الأمريكية المتميزة في شتى المجالات خاصة العسكرية والدفاعية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول مايكل كوريلا، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

وشدد ولي العهد البحريني - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الاستراتيجية التي تربط مملكة البحرين بالولايات المتحدة الأمريكية وما وصلت إليه من مستويات متقدمة.. منوها بأهمية مواصلة تعزيز مسارات العمل والتنسيق المشترك بين البلدين والدفع بها نحو أفق أرحب بما يلبي التطلعات والأهداف المنشودة.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.