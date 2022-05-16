تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الإثنين 16 مايو 2022، تزامنا مع هبوط المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.



وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار للتراوح بين 120 إلى 150 جنيها.

ويترقب سوق العملات الأجنبية في مصر الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، المقرر الخميس المقبل 19 مايو/أيار الجاري لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه. وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على حيازات الذهب عند المصريين خاثصة إذا تم تحريك الفائدة بحسب خبراء.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، خلال التعاملات الصباحية ليوم الإثنين عند مستوى 1062 جنيها (58.02 دولار) مقابل 1120 جنيها (60.58 دولار) خلال تعاملات أمس، بحسب منصة "goldpricesarab" لرصد أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر تراجعا ليصل إلى مستوى 796.82 جنيه (43.52 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 619.75 جنيه (33.85 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 531.21 جنيه (29.01 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى مستوى 929.62 جنيه (50.77 دولار) مقابل 980.07 جنيه (53.01 دولار) خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 33045 جنيها (1804 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر سجل نحو 7436.98 جينها (406.16 دولارا).

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عالميا انخفضت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة الإثنين حيث أضر الدولار القوي بالطلب على المعدن المسعّر بالدولار وجعله في مسار أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر وصل إليه في الجلسة السابقة.

ومع ذلك ، فإن الانخفاض في عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لمدة 10 سنوات قد أدى إلى خسائر محدودة في الذهب والذي يعتبر بدون عائد، مما يساعد على إبقاء الأسعار فوق مستوى الدعم النفسي الرئيسي البالغ حوالي 1800 دولار للأونصة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1٪ إلى 1808.61 دولار للأوقية اعتبارًا من الساعة 0539 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1804.80 دولار.

وقال مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في City Index ، "نظرًا لأن 1800 دولار يمثل هذا الرقم التقريبي الكبير، فمن الطبيعي أن يقدم مستوى معينًا من الدعم حيث يحاول بعض (التجار) التحلي بالشجاعة والشراء، بينما يقوم آخرون بإغلاق صفقات البيع المربحة."

وفي رابع انخفاض أسبوعي على التوالي ، انخفضت أسعار الذهب يوم الجمعة بأكثر من 1٪ إلى 1798.86 دولار للأونصة ، قبل أن تغلق عند 1،811.15 دولار.

وقال سيمبسون: "لكن الأمر لا يبدو رائعًا بالنسبة إلى الذهب في الوقت الحالي. حتى لو رأينا ارتدادًا من 1800 دولار ، فمن الواضح أن الزخم يفضي إلى مزيد من التراجع".

وساعدت المخاوف بشأن النمو العالمي الدولار على بدء الأسبوع من أعلى مستوى له في 20 عامًا مقابل نظرائه، مما يجعل الذهب الملاذ الآمن المنافس أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وقالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند يوم الجمعة إن التضخم سيحتاج إلى التحرك هبوطيًا "لعدة أشهر" قبل أن يتمكن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من استنتاج أنه بلغ ذروته ، مضيفة أنها ستكون مستعدة للنظر في رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع بحلول اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر إذا كانت البيانات كذلك. لا تظهر التحسن.

وعلى الرغم من أنه يُنظر إليه على أنه تحوط من التضخم ، إلا أن الذهب حساس لارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة وعائدات السندات ، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وتراجعت أسعار الفضة الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.03 دولار للأوقية ، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 939.70 دولار ، وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1955.59 دولار.