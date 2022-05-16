شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. مغبر بالسعودية صحو بالإمارات وحار فى الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 16 مايو 2022، فى السطور التالية:-
طقس السعودية
قال مرصد الأرصاد الجوي في المملكة العربية السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير العوالق الترابية على مناطق الحدود الشمالية وجنوب المملكة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وطقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة. كما تكون السماء غائمة جزئياً ويطرا انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف.".
الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة
ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الشمالي والأوسط
طقس الإمارات
يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام، مع ارتفاع في درجات الحرارة يكون ملحوظا على بعض المناطق، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:31 والمد الثاني عند الساعة 01:08 والجزر الأول عند الساعة 18:49 الجزر الثاني عند 08:03.
بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:17 والمد الثاني عند الساعة 21:18 والجزر الاول عند الساعة 15:52 والجزر الثاني عند الساعة 04:00.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة:المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 39 23 85 20 دبي 40 24 80 30 الشارقة 39 22 80 20 عجمان 35 23 80 35 أم القيوين 36 24 80 35 رأس الخيمة 40 22 70 20 الفجيرة 41 26 40 15 العين 43 22 60 10 ليوا 42 25 60 10 الرويس 37 21 70 25 السلع 38 26 50 10 دلما 35 25 80 30 طنب الكبرى 34 26 85 25 طنب الصغرى 34 26 85 25 أبو موسى 34 27 85 30.طقس الكويت
قالت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم " حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مثيرة للغبار ليلا"
أما ليلا فهو مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 40 كم/ساعة ... درجة الحرارة العظمى: 42 °ﻡطقس البحرين
أشارت نشرت الأحوال الجوية الصادرة من وزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، إلى أن طقس اليوم معتدل ولكنه حار خلال النهار.
الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.
درجة الحرارة العظمى 39 م الصغرى 22 م
الرطوبة النسبية العظمى 85 % الصغرى 25%