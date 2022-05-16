طقس الخليج.. مغبر بالسعودية صحو بالإمارات وحار فى الكويت والبحرين

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 16 مايو 2022، فى السطور التالية:-

قال مرصد الأرصاد الجوي في المملكة العربية السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير العوالق الترابية على مناطق الحدود الشمالية وجنوب المملكة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وطقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة. كما تكون السماء غائمة جزئياً ويطرا انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف.".

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الشمالي والأوسط