نصائح لنوم هانيء لطفلك المُصاب بالتهاب الجلد العصبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الجمعية الألمانية للحساسية والأمراض الجلدية إن التهاب الجلد العصبي كثيراً ما يسلب النوم من أعين الأطفال المصابين به بسبب الحكة المزعجة، التي تعد أبرز أعراض هذا المرض الجلدي.



وأوضحت الجمعية أنه يمكن التخفيف من حدة هذه الحكة، ومن ثم مساعدة الطفل المصاب على التمتع بنوم هانيء ومريح من خلال مراعاة ألا تكون درجة حرارة غرفة النوم مرتفعة خلال فصل الصيف، وكذلك ألا تكون ملابس النوم وغطاء السرير دافئة، نظراً لأن التعرق يتسبب في تهيّج الجلد.

كما يمكن مواجهة نوبة الحكة المزعجة من خلال وضع كمادات باردة على موضع الحكة. وكي لا يصيب الطفل جلده بخدوش أثناء نوبة الحكة ينبغي قص أظافره، كما يمكن أن يرتدي الطفل قفازاً قطنياً.