فلسطيني يطلق على توأمه "شيرين" و"جنين"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرضيعين فلسطينيين، أطلق والديهما عليهما اسمي "شيرين" و"جنين".



وحسب وسائل إعلام محلية، وُلد هذا التوأم في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وجاء تسميتهما تيمنًا بالصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة، وبمدينة جنين التي استشهدت فيها قبل أيام.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت الأربعاء الماضي، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة متأثرة بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الصحفية شيرين أبو عاقلة توفيت متأثرة بإصابتها برصاصة في الرأس خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وأضافت، أن الصحفي علي السمودي أصيب أيضا برصاصة في الظهر، ووضعه مستقر.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن مراسلين أصيبوا خلال اشتباك بين قواته ومسلحين في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه يحقق في الحادث.

واقتحم الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح الأربعاء مخيم جنين، وحاصر أحد المنازل وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحين، ضمن العملية التي ينفذها منذ نحو أسبوعين في جنين ومحيطها.