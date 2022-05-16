شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات بلغ 265 ألفا و820 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و374 شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و875 حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.